Dopo la sentenza del Giudice Sportivo, arrivano a Radio Kiss Kiss Napoli le dichiarazioni dell’Ad della Lega Serie A Luigi de Siervo:

“Il nostro unico obiettivo è quello di far concludere il campionato. Nella sentenza, il parere della Lega Calcio non c’entra nulla, noi siamo soggetti terzi ed estranei.

Il protocollo parla chiaro, a Napoli c’è stato un cortocircuito che agli atti è risultato chiaro: non poteva essere che quella la decisione del giudice sportivo”.