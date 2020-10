KKN – Borriello: “Molto probabile la modifica della capienza negli stadi”

Ciro Borriello, assessore allo Sport di Napoli, ha parlato della situazione spettatori per la prossima partita del Napoli contro l’Atalanta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Credo che non sarà possibile vedere gli spettatori al San Paolo, non ci sono le condizioni. Saremo costretti con troppi contagi a chiuderemo le scuole. Il problema più grande sono gli asintomatici, dobbiamo rispettare le regole. La sentenza su Juventus-Napoli è uno scandalo. Agnelli dovrebbe pensare a quello che ha detto, è stato vergognoso”