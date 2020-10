È appena arrivato il tweet dalla pagina ufficiale della Società Sportiva Calcio Napoli che recita: “La SSCN da sempre rispetta le regole e la legge. Attende con fiducia l’esito dell’appello credendo fermamente nella Giustizia”.

Tweet che arriva in seguito alla decisione del giudice sportivo di assegnare la sconfitta a tavolino per 3-0 per il match contro la Juventus, più un punto di penalizzazione per i partenopei.