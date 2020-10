SKY – Sentenza Juventus-Napoli, il chiarimento sulla decisione del Giudice Sportivo

La redazione di Sky Sport, dopo l’ufficialità della sentenza del Giudice Sportivo, ha chiarito il motivo di tale decisione:

“Doveva decidere esclusivamente sulla mancata presenza del Napoli. Doveva stabilire se esistevano cause di forza maggiore per l’assenza. Non esistendo cause di forza maggiore, è scattato l’art. 10 della giustizia sportiva, che prevede la sconfitta a tavolino e l’aggiunta del punto di penalizzazione. Sul resto sta valutando la Procura. Nei due giorni precedenti alla partita, c’è stato un carteggio dove le due ASL di Napoli non vietavano esplicitamente la trasferta.

Una rimandava l’applicazione del protocollo al Napoli, l’altra parlava di divieto del territorio nazionale, per i contatti stretti. Solo successivamente, con ulteriori chiarimenti chiesti dal Napoli, cioè il 4 ottobre, ha avuto come risposta che sarebbe stato incompatibile, con le misure anti-COVID, un viaggio a Torino.

Secondo il Giudice Sportivo, l’impedimento è avvenuto solo il giorno della partita, dopo il chiarimento che il Napoli ha chiesto alla Regione Campania e alle due ASL. A quel punto, secondo il Giudice, il Napoli aveva già un atteggiamento rinunciatario, perchè dopo le prime risposte poteva già andare a Torino.

Ora il Napoli farà ricorso alla Corte Sportiva di Appello e poi, eventualmente, al Collegio dello Sport del Coni. Nel frattempo arriveranno altri dettagli dalla Procura, per capire se è stata corretta la decisione del Giudice Sportivo.

I tempi? Non saranno brevi, ma nemmeno lunghissimi, perchè altrimenti non ci sarebbero i tempi per recuperare la partita, se il Napoli dovesse vincere il ricorso”.