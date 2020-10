Lockdown a Natale? Arriva la risposta del presidente Conte

Il presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ha parlato così da Capri del possibile lockdown in seguito all’aumento di contagi da Coronavirus:

“Lockdown a Natale? Per ora non faccio previsioni, ma la curva dei contagi sta crescendo, seppur lentamente. Molto dipenderà dal comportamento delle persone, ma ci vorrà anche una collaborazione con le Regioni. Potremmo anche decidere di introdurre ulteriori restrizioni, mentre servirebbe l’intesa con il ministro della Salute per allentare quelle già esistenti”.