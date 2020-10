Fiorentina, Callejon si presenta: “Vengo qui con tanta voglia, sogno lo Scudetto in Italia! Napoli? Era giunto al termine il mio ciclo”

Jose Maria Callejon, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo esterno della Fiorentina:

“Vengo qui con tanta voglia di fare, sono pronto e mi metto sempre a disposizione. Mi sto allenando bene per cominciare con la squadra a giocare quanto prima. Non ho mai giocato in questo modulo a Napoli ma non sarà un problema. Dopo una certa età un calciatore è più maturo e riesce ad adattarsi meglio. A Napoli ho fatto tanti gol, spero di fare lo stesso anche qui. Avevo tante offerte ma volevo restare in Italia. Con Ribery come con Insigne? Ho già parlato con Franck, ci divertiremo”.

Sul Napoli: “Ho vissuto 7 anni meravigliosi, amerò Napoli per sempre. Ero però arrivato al punto di dover interrompere questo lungo percorso. Ci ho pensato molto ed è stato difficile. Ho pensato che il mio ciclo era finito, il lockdown mi ha aiutato a rifletterci meglio”.

Sogno da realizzare? “Vorrei vincere lo scudetto in Italia visto che ci sono andato vicino col Napoli. Non è facile ma ho tanta voglia di far bene”.