Arrivano buone notizie per il Napoli: dopo dieci giorni da sabato 3 ottobre, in cui l’ASL di Napoli impediva al Napoli di muoversi e metteva il gruppo rosa in quarantena per evitare nuovi contagi, le autorità sanitarie hanno deciso di dichiarare terminato l’isolamento del Napoli, dopo l’ultimo ciclo di tamponi negativo.

Adesso, dunque, i calciatori potranno tornare a casa e lasciare la bolla di CastelVolturno. La società ha dichiarato la fine della quarantena, decisa dalle autorità mediche, con un messaggio sulla sua pagina Twitter. Questo il tweet: