Conte ha firmato il nuovo DPCM, la Serie A non è a rischio: ecco cosa prevede

Stando a quanto anticipato da Il Corriere della Sera, il nuovo DPCM è stato firmato da Giuseppe Conte ed entrerà in vigore dalla pubblicazione dello stesso, vale a dire a partire da domani, 14 ottobre e durerà per 30 giorni. Le maggiori novità riguardano soprattutto gli sport di contatto amatoriali, quali calcio, basket e pallavolo, che saranno vietati per tutta la durata del decreto in vigore. L’unica eccezione per questi sport riguarderà ‘le società professionistiche e – a livello sia agonistico che di base – dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato Olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi‘. Per quanto riguarda la Serie A, il campionato andrà avanti nel massimo rispetto del protocollo di sicurezza e il numero delle persone sugli spalti nello stadio rimane quello che è già presente, ossia non più di 1000 spettatori per le competizioni all’aperto e non più di 200 per quelle al chiuso, con un massimo di 15 per cento di capienza. Inoltre, viene confermato l’obbligo di mascherina anche all’aperto e in casa (in presenza di contatti esterni) e per quanto riguarda feste private e cerimonie, le prime sono proibite, anche se quelle in casa sono ancora ammesse, anche se sconsigliate se ci sono più di 6 persone, mentre per le seconde il numero massimo degli invitati dovrà essere 30.

Di seguito il DPCM: