MONDO NAPOLI LIVE – Juve-Napoli, mercato e tanto altro: ieri Fabiano Santacroce ha deliziato i palati dei tifosi azzurri

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di “Mondo Napoli Live”, una consuetudine ormai consolidata sui nostri canali Facebook e Youtube da diverso tempo. Tanti sono stati gli argomenti da evidenziare e dibattere senza veli.

I nostri colleghi hanno avuto il piacere di piacere di poter accogliere ai microfoni e in diretta Fabiano Santacroce, ospite di lusso e ex difensore del Napoli: il calciatore è intervenuto su diversi argomenti, da Mazzarri fino ad arrivare al Pocho Lavezzi. Si è anche identificato in un calciatore moderno, come Izzo e ha spiegato qui in basso i motivi!

L’intervista è continuata a gonfie vele e Fabiano è stato sottoposto a diverse domande sull’attuale situazione in casa Napoli: particolari riflessioni anche sul mercato in uscita e in particolare su Koulibaly e Arek Milik. Per l’italo-brasiliano entrambi dovevano andare via e il polacco avrebbe dovuto accettare la cessione nell’immediato per dare uno slancio alla sua carriera. Si è anche espresso sul suo calciatore ideale: Edinson Cavani è stato scelto per cattiveria e grandi movimenti in profondità.

Come dicevamo prima, Fabiano ha parlato anche del Pocho Lavezzi ed ha esaltato le doti dell’argentino. Non solo questo, ovviamente: gli anni di Santacroce a Napoli sono stati connotati dal passaggio di ben tre allenatori. In diretta, infatti, il nostro super ospite ha avuto problemi con Mazzarri e ci ha spiegato i vari motivi: pochi calciatori utilizzati e di conseguenza poche occasioni per scendere in campo e dimostrare il proprio valore.

In ultima istanza, i nostri colleghi hanno parlato ed esaminato anche le novità su Juve-Napoli: dopo aver ascoltato le parole di Vincenzo De Luca indirizzate al presidente Agnelli, è stata ribadita la decisione del Giudice Sportivo: la sentenza definitiva arriverà mercoledì e il Napoli è abbastanza fiducioso: la società è stata bloccata dall’ASL di Napoli e non serve proseguire tramite illazioni. Rispetto del protocollo e potere dell’autorità statale sono stati gli aspetti fondamentali. Il regolamento è chiaro e il Napoli è anche pronto ad una eventuale battaglia legale.

Per concludere, si ringrazia il nostro sponsor ufficiale: PIZZERIA MIRACOLI di Esposito Gianluca nel centro storico di Napoli in Via Miracoli, 52