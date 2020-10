Napoli – La bolla di Castel Volturno, come riferisce Radio Kiss Kiss Napoli, dovrebbe sbloccarsi mercoledì. Domai scadrà l’isolamento, sarà interpellata l’Asl di Caserta (perché il training center è situato in provincia di Caserta) e se dovesse arrivare il via libera, gli azzurri potranno tornare a casa dai propri cari.