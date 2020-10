Lorenzo Insigne si sta allenando, tocca la palle e si inizia a muovere. Come riportato dall’edizione de Il Mattino, il calciatore non sarà in campo sabato contro l’Atalanta: lo staff medico non vuole rischiare, dal momento che si tratta di una lesione che va gestita con tempi consoni al suo infortunio.

L’obiettivo è poterlo schierare in campo contro il Beneventi nel derby campano.