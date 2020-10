Figc, parla Lo Monaco: “Juve-Napoli? Tutto questo caos è inutile, serviva altro”

Il consigliere della FIGC Pietro Lo Monaco ha parlato ai microfoni di Marte Sport Live:

“Il calcio ormai è un’industria e come tale sta vivendo un grande momento di difficoltà. Le società sono in affanno e i bilanci iniziano a farsi sentire. Il modo di vivere è totalmente cambiato come anche la ricchezza del mondo del calcio. Bisogna però ribadire che questo sport è solo una piccola parte dell’enorme crisi mondiale del momento. Basti pensare al fatto che i tifosi non possono accedere negli stadi: non è calcio questo e le perdite sono alte. Al momento ci si aspetta una crescita di abbonamenti ai vari canali satellitari, vista l’ impossibilità di accedere alle partite dal vivo”.

JUVENTUS-NAPOLI: “Sarebbe servito solo un po’ di buonsenso, null’altro, si è alzato un polverone inutile”.