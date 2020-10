Torna stasera MondoNapoli Live, anche durante la sosta per le nazionali: come detto, la nostra trasmissione non si ferma mai e andrà in onda anche stasera dalle 21 su YouTube e su Facebook.

In primo piano, i nostri esperti faranno il punto sulla questione Juve-Napoli, un vero e proprio caos mediatico, che dovrebbe terminare durante questa settimana, quando il Giudice Sportivo emetterà la sua sentenza.

Ma, la puntata di stasera sarà speciale per un motivo: infatti, dopo diverse puntate, torna un ospite in diretta, che verrà intervistato in esclusiva. Questa volta il nostro ospite speciale sarà un ex calciatore del Napoli: Fabiano Santacroce.

L’ex promessa partenopea sarà in diretta con noi e ci racconterà tutti gli aneddoti, le curiosità della sua carriera e della sua esperienza in azzurro e ci dirà la sua opinione sul Napoli di quest’anno.

Anche per gli utenti sarà possibile fare delle domande a Fabiano Santacroce, scrivendo nei messaggi il loro nome e cognome e la domanda che vogliono sottoporre al nostro ospite.

