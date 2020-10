Come riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, i rapporti tra Aurelio De Laurentiis ed Andrea Agnelli non si ricomporranno tanto facilmente, considerando anche lo scambio infuocato di SMS nelle ore precedenti a Juventus-Napoli. Come raccontato dal presidente bianconero, il patron azzurro aveva chiesto il rinvio già prima della decisione ufficiale della ASL di non far partire la squadra, ma la società di Torino non ne ha voluto sapere neanche di spostare la gara di 24 ore.