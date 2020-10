Juventus-Napoli, gli azzurri non accetteranno nessuna sanzione

Come riportato da Il Corriere dello Sport, la lotta tra Juventus e Napoli non si ferma. Nonostante la partita non si sia giocata sul campo, continua ad essere aperta quella in tribunale, dove il Napoli ha già fatto più volte sapere che non accetterà nessuna sanzione, neanche quella relativa alla ‘bolla’ dopo la positività di Piotr Zielinski. Adesso si racconta di vertici e telefonate ministeriali, di possibili alternative anche immediate per giocare la partita: un posticipo al lunedì sera (dopo aver eseguito altri esami ovviamente in casa Napoli) potrebbe essere la soluzione, anche se per ora l’ipotesi è impossibilitata dall’intasamento del calendario internazionale. Intanto il Napoli resterà in bolla a Castel Volturno fino a venerdì prossimo, alla vigilia di un altro big match con l’Atalanta.