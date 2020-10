De Laurentiis ed Agnelli, un rapporto ridotto ai minimi termini

Oltre a ciò che è successo domenica scorsa per la partita non disputata tra Juventus e Napoli, il rapporto tra Aurelio De Laurentiis ed Andrea Agnelli è ai minimi termini anche per quanto riguarda un’altra situazione, come riporta La Repubblica. Il patron azzurro, infatti, è convinto che dietro la decisione di Arek Milik di restare in azzurro ci sia la manovra di disturbo dei bianconeri che vorrebbero il polacco, ma solo a parametro zero. In passato i due presidenti avevano ottimi rapporti, anche lavorativi, ma ora la situazione tra loro è precipitata.