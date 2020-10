CorrSera- Indiscrezioni sul nuovo Dpcm: novità meno restrittive dal Cts

Nei prossimi giorni, il Governo varerà un nuovo decreto legislativo per ridurre i contagi da Coronavirus. Come si apprende dall’edizione online de Il Corriere della Sera, il Comitato Tecnico Scientifico durante la riunione di oggi avrebbe dato nuove indicazioni al protocollo per renderlo meno restrittivo: riduzione della quarantena da 14 giorni a 10 e dichiarazione di un positivo guarito al primo tampone negativo e non più al secondo. Attualmente si tratta solo di indiscrezioni che verranno confermate o smentite nei prossimi giorni.