Il giornalista Nicolò Ceccarini ha parlato così della situazione Milik su Tuttomercatoweb:

“L’attaccante polacco al momento è fuori lista e dovrà attendere il mercato invernale per cambiare squadra. Inoltre a giugno ci sarà l’Europeo, per cui dovrà riflettere bene sul proprio futuro. Quanto a gennaio, il Tottenham e l’Everton sono pronte a farsi nuovamente avanti. Ma tutto dipenderà anche dalla volontà del calciatore che potrebbe anche decidere di liberarsi a zero alla scadenza del contratto, sebbene in questo caso giocherebbe soltanto le partite con la Polonia durante tutto l’anno”.