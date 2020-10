Repubblica – Positivi Napoli, la catena di contagi potrebbe essere terminata: le ultime

Grande attesa in casa Napoli, nel corso della giornata di ieri, per il responso dell’ultimo tampone in esame, quello di Stanislav Lobotka. Gli azzurri restano in isolamento, ma le notizie sono positive. L’edizione odierna di Repubblica scrive:

“L’esame di Lobotka ha dato esito negativo, con questo si è concluso il secondo giro di tamponi in cui non sono stati riscontrati positivi nella squadra azzurra. Le notizie sono rassicuranti. Per questo motivo si può sperare ragionevolmente che la catena di contagi cominciata dopo la partita con il Genoa, iniziata con Zielinski e continuata con Elmas, sia terminata”.