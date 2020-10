Vincenzo De Luca, presidente della regione Campania, in diretta sul profilo Facebook della regione ha pre annunciato una nuova chiusura della regione. Infatti il presidente dopo l’aumento dei contagi di questi giorni ha minacciato un nuovo lockdown in caso di 800 positivi al giorno. La Campania infatti è la regione che a subito di più la seconda ondata del Coronavirus essendo la regione con più contagi in Italia.