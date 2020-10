Tuttosport – La decisione del Giudice Sportivo è attesa oggi: i possibili scenari

Dovrebbe arrivare oggi la sentenza del Giudice Sportivo su Juve-Napoli. Secondo quanto riportato da Tuttosport, sono diversi i possibili scenari: potrà essere un 3-0 a tavolino per i bianconeri o un rinvio presumibilmente per il 13 gennaio. Il Giudice Sportivo Mastrandea sta esaminando con dettaglio le varie fonti a sua disposizione: carte della Procura Federale e memoria difensiva del Napoli in primo piano.

Il Napoli potrebbe anche essere punito con la penalizzazione in classifica o con una multa salata: vedremo gli sviluppi.