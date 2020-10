Grassani: “Visita della procura a Castel Volturno: questo il responso”

Dopo la spinosa questione legata alla partita non disputata, Juventus-Napoli, torna a parlare il legale della squadra partenopea, Mattia Grassani ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole. “La Procura ha aperto un fascicolo per visitare i centri sportivi dei vari club dove ci sono state diverse positività. Il tutto è attuo a garantire la corretta applicazione del protocollo. Quella di ieri a Castel Volturno è stata la prima ed è stata ritenuta adeguata agli standard.

Il risultato finale di Juventus-Napoli? La situazione è molto delicata e i tempi tecnici potrebbero essere molto lunghi. Le visite nelle sedi dei club di A serve proprio a questo. In ogni caso la sentenza del giudice sportivo non arriverà prima di lunedì e, in caso ci fosse bisogno, il Napoli ha pronto il ricorso. Non resta da attendere quando il giudice Mastandrea fisserà la data per il deposito dei documenti“.