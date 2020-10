Dagli studi di Sportitalia Alfredo Pedullà ha rilasciato importanti dichiarazioni sul caso Milik, rimasto a Napoli ma escluso da ogni lista (clicca qui per saperne di più). Di seguito le parole del giornalista:

“Il Napoli ha fatto quello che doveva, cedendo praticamente Milik 2 volte a 25 milioni. La Juventus dopo il cambio di allenatore gli ha detto che non lo avrebbe preso neanche a zero, e in tal caso lo avrebbe usato come pedina di scambio. Negli ultimi giorni di mercato era arrivata un’offerta da parte della Fiorentina, rifiutata dal giocatore, probabilmente condizionato dalla decisione della Juventus di non puntare più su di lui”.