Avv. Grassani al CdS: “Non accetteremo neanche la minima penalizzazione”

L’avv. Grassani ha rilasciato importanti dichiarazioni al Corriere dello Sport con un comune donominatore: “Non accetteremo neanche la minima penalizzazione”.

La frase del presidente Gravina: “Chi sbaglia paga” vi preoccupa? Assolutamente no. E poi è un principio giusto quando non si rispettano le regole. Ma noi siamo sicuri di aver agito in piena correttezza e lo dimostreremo nelle sei opportune.

Andare a Torino era proprio impossibile? Il Napoli sarebbe stato accusato di aver commesso un reato sanzionato penalmente all’ art. 650 del Codice Penale. Inoltre massimo rispetto per il lavoro dell’Asl. Pensate se fosse emerso un focolaio come Genoa ed il Napoli sarebbe partito per Torino.

Teme un rinvio della gara ma comunque una sanzione di penalizzazione per il Napoli? Non temo nulla e soprattutto non accetteremo neanche la minima sanzione.