Secondo quanto riferito dall’ANSA, l’ispezione a Castel Volturno della Procura Figc non era legata al caso di Juventus-Napoli. Si è trattato di un controllo per verificare che le procedure anti-covid venissero rispettate a proposito della “bolla” in cui si trovano i calciatori azzurri per l’isolamento domiciliare. Durante il periodo del Coronavirus, la procura federale avrebbe già fatto visita al centro sportivo di Castel Volturno, sempre per verificare il rispetto delle norme sanitarie.