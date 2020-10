George Gardi, agente ed intermediario di mercato, ha fatto il punto su un suo assistito che è e sarà protagonista del futuro del Napoli: stiamo parlando di Elmas. Gardi è l’agente del turco e ai microfoni di Tuttomercatoweb ha parlato in questi termini:

“Sin da quando è iniziato il ritiro a Castel Di Sangro, Elmas vuole essere un protagonista di questa stagione. Non mi ha colpito che sia subentrato a posto di Insigne e abbia segnato contro il Genoa: lui ha tutte le caratteristiche per diventare un titolare fisso e per segnare più di 10 goal”.

Poi, Gardi ha parlato anche di un obiettivo del Napoli, Karbownik. Queste le sue parole:

“Karbownik può giocare sia da terzino destro sia da terzino sinistro e vi assicuro che è difficile trovare dei 2001 così. Era tutto fatto con una società italiana da marzo, ma questa società ha fatto fatica a vendere gli esuberi e non l’ha preso più. Negli ultimi giorni sono arrivate altre proposte e giocare per il Brighton, in Premier, ha fatto la differenza. Mi dispiace perché Karbownik ha mantenuto la parola per sei mesi, ma alla fine ha scelto il Brighton per altri motivi, non per i soldi”.