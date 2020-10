Ieri sera è andata in onda un’altra puntata di MondoNapoli Live; se ve la foste persa e voleste rivedere la puntata integrale, basta cliccare qui.

In primo piano, i nostri esperti hanno parlato del mercato del Napoli: ieri si è chiusa la sessione estiva e gli azzurri hanno sia comprato i giocatori che ceduto. I nostri esperti hanno ampiamente promosso il lavoro della società, capace di prendere dei giocatori all’altezza capaci di completare i vari reparti, come Bakayoko e Osimhen, e capace di cedere gli esuberi; unico neo le mancate cessioni di Milik e Llorente, ma soprattutto nel caso del polacco la società ha ben poche colpe. Rivedi l’analisi del mercato in questo spezzone:



Poi, dopo un attimo di pubblicità, i nostri esperti hanno fatto il punto su Juventus-Napoli e hanno ribadito come sia stata corretta e doverosa la decisione dell’ASL di non far partire la squadra azzurra; successivamente, ci si è soffermati sulle decisioni del Giudice Sportivo, che dovrebbe assegnare il 3-0 a tavolino, e sul ricorso del Napoli, che dovrebbe vincere a mani basse di fronte alla giustizia ordinaria. Inoltre, si è visto anche un video in cui Agnelli provava a spiegare, in maniera confusa, la posizione della Juventus, che voleva giocare a tutti i costi nonostante la situazione delicata.

Infine, il nostro Alessandro Pone ha chiuso la puntata con la rubrica del Fantacalcio: in particolare, dopo aver elencato nelle scorse puntata i difensori e i portieri, ha detto i nomi dei centrocampisti da prendere pr l’asta, tra i quali ci sono Zielinski, Fabian, Locatelli, Malinoskiy e altri nomi. Questo lo spezzone:



Infine, Alessandro ha consigliato anche gli attaccanti da prendere all’asta. Questo lo spezzone:



