Nel corso delle Iene sulla vicenda del file VAR smarrito, in un’intervista con Filippo Roma, l’ex Prefetto Giuseppe Pecoraro ha dichiarato riguardo il famoso episodio di Pjanic:

“Chiesi l’audio video, i dialoghi fra il VAR ed Orsato immediatamente dopo la sfida tra Inter e Juventus. Ma arrivarono con ritardo, ovvero quando stavamo già alla 3-4 partita del campionato successivo, ma arrivò l’audio video senza l’audio…

Me lo fece avere la Lega, ma per capire se o al VAR o da IV uomo qualcuno aveva sollecitato l’intervento dell’arbitro. Perché mi arrivò senza audio? La riposta più semplice e che non me l’hanno voluto dare, che senso ha darmi altri episodi e non questo nello specifico quando a me interessa solo questo episodio?

Trovo assurdo che dopo un errore del genere che ha condizionato in modo clamoroso il finale di campionato, Orsato venga anche premiato fancendolo arbitrare finale di Coppe del Mondo ecc ecc”