Luigi De Magistris, in diretta a Rai2 ha parlato cosi della vicenda Juventus – Napoli:

“Il Napoli non aveva alternative: se non avesse ascoltato ASL sarebbe andati contro a sanzioni penali ed amministrative. Io mi auguro che questa partita si possa giocare, già il calcio senza tifosi rende tutto molto triste, sul campo e non nelle aule di tribunali.

Nella nostra città i casi sono in aumento, per questo motivo l’asl di Napoli ha deciso di intraprendere questa situazione, cosa che non è successo con il Genoa. Da tifoso mi auguro che possa vincere sul campo questa sfida contro la Juventus”.