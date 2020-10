Grassani interviene a Radio Rai: “Non capisco come l’ASL possa condizionare il campionato. Si è tutelata la salute pubblica. Eravamo sul punto di partire..”

L’avvocato del Napoli, Grassani, è intervenuto a Radio Rai e si è espresso su diverse tematiche. Ha dichiarato che: “Non è possibile pensare che l’ASL abbia bloccato il Napoli in base ad un interesse, si è solamente cercato di tutelare l’interesse generale della salute pubblica. L’ASL ha rispettato le norme ed ha deciso, ha pieni poteri in materia e gli sono riconosciuti. Noi stavamo per partire, non è stata una decisione della SSC NAPOLI“.

Continua dicendo che: “Sul 3-0 a tavolino e il punto di penalizzazione penso che sia una sconfitta per lo sport in generale. Non abbiamo deciso noi di non partire, era tutto pronto per raggiungere Torino“.