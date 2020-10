CorrSport – La Lega calcio si interroga sul blocco della partenza azzurra, non imposto ad altre squadre

La Lega di Serie A si interroga su alcuni aspetti legati alla bufera di Juve-Napoli. Come riportato dall’edizione quotidiana de Il Corriere dello Sport, ci si chiede perchè l’ASL abbia bloccato la trasferta a Torino solo in questo caso e non per altre gare di Serie A: gli esempi lampanti sono quelli dei focolai di Genoa e Milan.

Il Napoli non ha potuto seguire il controllo che prevedeva il regolare svolgimento del match, ma ha dovuto attenersi ad un’autorità statale. La FIGC teme che ci possano essere episodi analoghi in base a questo precedente.