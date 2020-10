Avv. Grassani alla Rai: “Con il 3-0 a tavolino faremo ricorso”

Il legale del Napoli Mattia Grassani, intervenuto alla Domenica Sportiva, ha spiegato ulteriormente la posizione del Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il Napoli si è trovato davanti ad un bivio alla luce del provvedimento dell’ASL: rischiare sanzioni civili e penali andando a Torino, o rispettare l’ordinamento giuridico statale. La società ha optato per l’ultima opzione. La legge statale prevale su quella giuridica. Spero non ci sia il 3-0 a tavolino per la Juventus, sarebbe offensivo per il Napoli. In questo caso non accetteremo il provvedimento e ricorrerò sia alla Corte Sportiva d’appello che al Coni per comunicare che una partita di pallone non può venire prima della salute di centinaia di persone. Se la gara fosse stata casalinga sarebbe stata diverso”.

L’avvocato ha poi proseguito:

“Non rispettato protocollo? L’ASL è intervenuta quando è stata comunicata la positività di Zielinski, si è attivato il normale protocollo Covid che si ispira alla circolare di giugno e rispetto alla quale il Napoli non è stata mai contestata alcuna inosservanza. Il Napoli era sul pullman pronto a partire, tre comunicazioni dell’ASL hanno fatto sì che la squadra non avesse possibilità di scegliere e di restare a Napoli. Non è una responsabilità del Napoli non rispettare le comunicazioni dell‘ASL, non ci sono gli estremi per una sconfitta a tavolino”.