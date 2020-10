ANSA – Juve-Napoli, ADL scrive a Spadafora: il punto

Un altro capitolo, per quanto riguarda la questione legata alla mancata disputa del match Juventus–Napoli. A scriverlo è Aurelio De Laurentiis, che “scende in campo” con una difesa al suo club, esponendo al ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, tutti i vari passaggi che hanno portato il Napoli a non partire per Torino.

Questo quanto comunica l’agenzia ANSA:

“Una lettera di otto pagine in cui si ripercorrono tutti i passaggi e i controlli sanitari del Napoli negli ultimi dieci giorni circa. Una sorta di ‘memoria difensiva’ in merito al caso del mancato svolgimento della partita Napoli-Juventus di ieri. A inviare la missiva è stato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, direttamente al ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. La conferma arriva da quest’ultimo a margine dell’incontro con il presidente della Figc, Gabriele Gravina”.