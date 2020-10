Le sorti di Juventus-Napoli sono in dubbio: ad oggi, è quasi impossibile dire cosa succederà stasera e se verrà rinviata la partita oppure il Napoli perderà a tavolino.

Come riporta Tuttomercatoweb, stasera, su indicazione della Lega, la Juve e l’arbitro Doveri scenderanno in campo, aspetteranno 45 minuti, poi sospenderanno la partita. Nel referto arbitrale, dato che il Napoli non si è presentato alla partita per la Lega, gli azzurri perderanno 3-0 a tavolino.

Però, anche la FIGC non ha le idee chiare: infatti, in una riunione di Via Allegri, la FIGC ha, almeno per il momento, detto no all’ipotesi rinvio, anche per non contraddire il protocollo della Lega.

Ciò che è certo ad oggi è che Gravina e Dal Pino potrebbero chiedere al CTS di cambiare la norma che impone alle ASL di prendere decisioni sugli spostamenti delle varie squadre; questa richiesta è presentata dalla Federcalcio al fine di evitare che il campionato possa essere sospeso facilmente.