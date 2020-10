Juventus-Napoli, le ultime notizie da Sky: il Napoli prepara una mossa

Il giornalista Sky, Massimo Ugolini, in diretta sull’emittente televisiva rivela novità su Juventus-Napoli:

“I calciatori del Napoli sono a casa come disposto dall’ASL ieri sera prima che la squadra partisse per Torino. E’ difficile da prevedere cosa succederà, probabile una presa di posizione da parte della società azzurra. La squadra tornerà in campo ad allenarsi martedì, dopo un doppio giro di tamponi (il primo domani). Non dovrebbe esserci nessuna possibilità di una partenza in extremis, ma ora i legali azzurri sono impegnati per mandare un documento alla Lega per evitare il provvedimento dello 0-3 a tavolino“.

Nel corso della stessa trasmissione, Giovanni Guardalà, parla invece della situazione legata alla Juventus:

“La Juventus, dal canto suo, seguirà il programma. Ora si trova al J-Hotel, hanno effettuato un primo giro di tamponi, ci sarà una prima seduta di allenamento, pranzerà e poi si continuerà a seguire il programma, a meno che la Lega non emetterà altre disposizioni“.