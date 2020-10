Pochi minuti fa, il Napoli ha risposto al comunicato della Lega in cui il Consiglio stabiliva la piena regolarità della partita di stasera tra Juventus e Napoli.

Il club azzurro, però, ha subito risposto nella persona di Nicola Lombardo, head of communications, che all’Ansa ha rilasciato una dichiarazione che spiega una volta per tutte la posizione del club partenopeo. Queste le sue parole:

“La trasferta è stata vietata al Napoli dalla ASL che è l’autorità che decide in materia di isolamento, come ha ricordato in queste ore il Ministero della Salute”.