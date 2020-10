Bakayoko è atterrato a Roma! Il calciatore di proprietà del Monaco è arrivato questa mattina nella capitale, in seguito all’accordo raggiunto ieri sera, in piena bufera Juventus-Napoli (Qui per saperne di più). A Ciampino è atterrato con un volo privato poco fa, insieme al suo agente Pastorello. Ora è atteso a Villa Stuart per le visite mediche e in seguito ci sarà nella sede della Filamauro per la firma sul contratto.

Ecco la foto riportata da gianlucadimarzio.com: