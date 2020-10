Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera è sempre più caos in casa Napoli. Infatti pare che Aurelio De Laurentiis, dopo le conferme di positività da parte di Zielinski e Elmas, pare abbia chiesto alla Lega di Serie A di rinviare il match con la Juventus. Richiesta respinta dalla Lega e pronta risposta di ADL che avrebbe contattato, nella giornata di ieri, personalmente il Governatore della Regione Campania – Vincenzo De Luca – per non partire direzione Torino. Qui l’approfondimento dal quotidiano:

“La tensione massima è salita ieri sera intorno all’ora di cena quando De Laurentiis, che già venerdì aveva chiesto invano alla Lega di Serie A il rinvio della sfida con la Juventus – in programma domenica ore 20:45 – dopo la positività di Zielinski e di Elmas, e conseguentemente non è salito sull’aereo destinazione Torino. Secondo la Lega il Napoli ha fatto indebite pressioni sull’autorità sanitaria per ottenere un provvedimento o comunque ha interpretato in senso lato la circolare che si limita a intimare ai giocatori entrati in contatto con i contagiati di osservare il periodo di isolamento domiciliare. Dalla Lega obiettano sopratutto che la disposizione dell’Asl non può sovrastare il protocollo della Figc, redatto con il Cts e il Ministero della Salute, che consente ai negativi del gruppo di giocare.”