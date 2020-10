Per un Napoli fermo e impossibilitato a partire, ce ne è uno attivo e che si muove molto bene. È fatta per l’arrivo di Bakayoko, il centrocampista ex Milan arriverà dal Chelsea già nella giornata di domani.

Previste infatti immediatamente le visite mediche per il francese di origini ivoriane, che arriverà a Napoli in prestito secco con il Chelsea che pagherà parte ingaggio.

FONTE: gianlucadimarzio.com