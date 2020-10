Arrivano ulteriori aggiornamenti dalla redazione di Sky Sport in merito alla mancata partenza del Napoli per Torino per disposizione dell’ASL Napoli 2. Domani il club azzurro chiederà il rinvio della gara contro la Juventus alla Lega e nella giornata di lunedì la squadra si sottoporrà a un nuovo tampone. Martedì è prevista la ripresa degli allenamenti non a Castel Volturno ma allo stadio San Paolo.