MondoNapoli Live – Pressing su Bakayoko! Girone di EL abbordabile per gli azzurri. Ultimissime sulle cessioni

Ieri sera è andata in onda un’altra grande puntata di “MondoNapoli Live“, dove si è parlato di vari argomenti che sono stati analizzati dettagliatamente.

Inizialmente si è parlato del girone di Europa League e dibattuto sul livello degli avversari del Napoli: Az Alkmaar, Real Sociedad e Rijeka. I nostri esperti hanno convenuto che poteva andare meglio, ma gli avversari sono alla portata del Napoli. Il Napoli deve fare bene in questa competizione.

Poi i nostri esperti hanno parlato del caso Zielinski, positivo al Covid: il tema è delicato da affrontare, soprattutto se le norme da rispettare non sono chiare. Purtroppo il Napoli dovrà sottoporsi a nuovi tamponi e il responso preoccupa i calciatori. Infatti si rischia che gli azzurri vadano in campo domenica demotivati o distratti, con il rischio che possano avere il virus incubato. Alla fine, i nostri esperti hanno convenuto che potrebbe essere la soluzione migliore rinviare la partita.

Aspetto importantissimo riguarda il calciomercato, ambito in cui il Napoli tiene sott’occhio i profili di Bakayoko e Soumarè. Il primo è favorito, richiesto da Gattuso e convinto proprio dal tecnico calabrese: il Chelsea ha aperto al prestito ma vorrebbe ottenere il diritto di riscatto da parte del Napoli. L’ivoriano guadagnerebbe 2 milioni all’anno. Per Soumarè la trattativa è un po’ più complicata, poiché il Lille chiede ben 35 milioni per un calciatore in scadenza. In diretta, la discussione su è incentrata su chi potesse essere più adatto per il Napoli e il nome condiviso è quello di Bakayoko. Questo lo spezzone:

Altro tema importante, trattato durante la trasmissione, è stato il capitolo esuberi. Le cessioni di Milik, Llorente e Ounas tengono banco in casa Napoli. Probabile cessione in prestito per Luperto al Crotone, mentre i tre attaccanti potrebbero rimanere in Serie A: il polacco può finire alla Fiorentina o all’estero, all’Everton di Carlo Ancelotti. Lo spagnolo è richiesto dallo Spezia, neopromossa in Serie A e dal Benevento, ma Llorente ha rifiutato queste due destinazioni, come quelle spagnole, perché spera in una chiamata della Juve; l’esterno algerino è richiesto dal Cagliari su forte richiesta dell’allenatore Di Francesco, ma anche il Nizza e il Bordeaux sono interessate e lo vorrebbero riportare in Francia. Younes dovrebbe andare all’Eintracht, mentre per Ciciretti è probabile una cessione in prestito in Serie B. Questo lo spezzone:



Per concludere il dibattito variegato della trasmissione ,vi segnaliamo i pronostici del nostro Alessandro Pone che ha regalato altre perle sui match di questo weekend.

