LIVE – Il Napoli non parte per Torino: squadra bloccata in aeroporto. Le ultime

20:22 Il Napoli non partirà per Torino per la partita di campionato contro la Juve in programma domani. Lo si apprende da una fonte qualificata del club azzurro. A bloccare la partenza è stata l‘Asl Napoli 1, dopo l’inizio di focolaio Covid-19 evidenziatosi con la positività dei calciatori Zielinski ed Elmas, oltre che di un dirigente del club partenopeo. La Juventus è in isolamento fiduciario.

20:07 Carlo Alvino su Twitter: “Tutto il Napoli in isolamento fiduciario per 15 giorni”.

20:05 L’Asl Napoli 1 ha negato la partenza del Napoli per Torino. Gli azzurri avevano appena finito la seduta pomeridiana a Castel Volturno ed erano pronti per salire sul pullman alla volta di Capodichino, ma un fax della autorità sanitaria ha fermato tutto, cancellando la partita di domani con la Juventus. I calciatori sono stati messi in quarantena fiduciaria con familiari e congiunti. Negate anche le convocazioni con le rispettive Nazionali. Bypassato il protocollo della Lega (rinvio previsto solamente con 10 giocatori positivi in una squadra). In questo caso ne sono bastati due.

19:52 Secondo Sky Sport, dopo la positività di Zielinski e di un membro dello staff di venerdì e quella di Elmas di sabato, la squadra azzurra non è partita per Torino, dove domenica sera avrebbe dovuto giocare la partita contro la Juventus, per una disposizione della Regione Campania che ha ritenuto non sicuro far spostare un gruppo di persone potenzialmente positive. Domani mattina ulteriori tamponi di controllo per la squadra.

19:38 Gianluca Di Marzio su gianlucadimarzio.com: “Il Napoli era pronto a partire per Torino, la squadra, Gennaro Gattuso e tutto lo staff azzurro erano ormai in procinto di lasciare la città per arrivare a Torino in vista della sfida di domani sera contro la Juventus nonostante la positività di Zielinski e Elmas arrivata nelle ultime 48 ore, ma all’ultimo minuto il dietrofront.

Gli azzurri sono stati fermati poco prima di partire dall’ASL di riferimento che ha vietato alla squadra di lasciare la Regione invitando a fare ritorno a casa per dare vita all’autoisolamento fiduciario richiesto. Il timore delle autorità sanitarie è di ritrovarsi di fronte a un nuovo “caso Genoa”, con il club ligure che era arrivato a Napoli la scorsa settimana prima di trasformarsi in un vero e proprio focolaio covid. Alla squadra domani sarà concesso un giorno di pausa, poi altri tamponi di controllo. A rischio anche le partenze per le nazionali“.