FOCUS – Il Napoli non perderà a tavolino: la partita sarà rinviata. Il regolamento è chiaro

La partita tra Juventus e Napoli sarà rinviata. Nessun rischio, dunque, per gli azzurri di perdere 3-0 a tavolino. Leggendo attentamente il regolamento emanato ieri dalla lega calcio, infatti, si evince chiaramente che: “Il Consiglio di Lega del 30 settembre – 1 ottobre 2020: ha deliberato di disporre, in via transitoria, eccezionale e limitatamente alla corrente stagione sportiva 2020/21 – indipendentemente da quanto disposto da altre norme e/o regolamente applicabili alla singola competizione e fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità statali o locali nonchè della Federazione Italiana Giuoco Calcio”.

L’ipotesi di sconfitta a tavolino per 3-0 è quindi scongiurata. Resta solo da capire quando sarà recuperato il match, un compito sicuramente non semplice visti i tanti impegni europei di Napoli e Juve.

