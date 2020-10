Clamoroso: la Lega conferma che Juve-Napoli si giocherà. Tramite un comunicato ufficiale infatti ha comunicato che la partita di domani sera andrà regolarmente in scena. Ecco il comunicato:

“La Lega Serie A conferma che la gara Juventus – Napoli, valida per la terza giornata di Serie A TIM, resta in programma per il 4 ottobre alle ore 20.45”