Tuttosport – Milik, un club di A pronto a chiudere: cifre e dettagli

Svolta Milik! Il polacco è ad un punto di svolta: la Fiorentina è pronta a chiudere per l’attaccante del Napoli. Lo scrive l’edizione odierna di Tuttosport:

“Buona notizia per il presidente Aurelio De Laurentiis. Ora il patron del Napoli potrà concentrarsi sugli ultimi giorni di mercato. Milik finalmente sta per essere ceduto: la Fiorentina pagherà al Napoli 5 mln di prestito più 25 di riscatto. L’affare si dovrebbe chiudere appena la società partenopea rinnoverà di un anno l’accordo con Milik in scadenza a giugno 2021”.