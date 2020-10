Napoli – Europa League, alle 13 il sorteggio a Nyon: le squadre da evitare

L’ultimo turno di preliminare per i gironi di Europa League si è concluso ieri. Tante le sorprese, come le eliminazioni di Sporting, Basilea, Galatasaray e Wolsfburg. Diminuite, così, diverse squadre pericolose che avrebbero potuto minacciare il Napoli per la vittoria finale della competizione.

LE SQUADRE DA EVITARE

Psv e Celtic in prima fascia, il Napoli così le evita. Leicester e Real Sociedad in seconda, la candidatura degli inglesi per la vittoria finale sale sempre di più. Granada e Hoffenheim, le insidie della terza fascia. Occhio in quarta fascia a Nizza e Lille. Oggi, ore 13 a Nyon (live qui su MondoNapoli), sorteggio per i gironi. La lista completa delle quattro fasce:

PRIMA FASCIA

Arsenal

Tottenham

AS Roma

Napoli

Benfica

Bayer Leverkusen

Villarreal

CSKA Mosca

Sporting Braga

Gent

PSV Eindhoven

Celtic

SECONDA FASCIA

Dinamo Zagabria

Sparta Praga

Slavia Praga

Ludogorets

Young Boys

Stella Rossa

Rapid Vienna

Leicester

Qarabag FK

PAOK

Standard Liègi

Real Sociedad

TERZA FASCIA

Granada

AC Milan

AZ Alkmaar

Feyenoord

AEK Atene

Maccabi Tel-Aviv

Glasgow Rangers

Molde

Hoffenheim

LASK

Hapoel Beer-Sheva

CFR Cluj

QUARTA FASCIA

Zorya Luhansk

Nizza

Lille

Rijeka

Dundalk

Slovan Liberec

Royal Antwerp

Lech Poznan

Sivasspor

Wolfsberger

Omonia Nicosia

CSKA Sofia