LE PILLOLE DI MN – Sono su YouTube gli aggiornamenti di mercato del Napoli

Nel nostro consueto appuntamento serale sono state fornite importanti notizie di calciomercato. L’ultimo colpo di mercato degli azzurri sarà un centrocampista ed il Napoli ha messo nel mirino Bakayoko che è considerato un esubero dalla società inglese. Il centrocampista ha dato la disponibilità all’operazione, il Napoli ha trovato l’accordo con un prestito oneroso di 2 milioni e 2 milioni a stagione per il centrocampista ex Milan. Younes sembra sempre più vicino alla Germania con l’Eintracht Francoforte che spinge per l’esterno azzurro. Altra pista sfumata per Milik è l’Everton sembra l’ultima speranza con un interesse anche dalla Fiorentina. Di seguito il video: