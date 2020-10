Tiene banco la vicenda esuberi in casa Napoli. I primi della lista sono Milik e Maksimovic, con il primo che non riesce a trovare la soluzione migliore.

Come riportato dall’edizione di Repubblica, l’Everton non sembra intenzionata ad affondare il colpo per il polacco: la trattativa è ferma e non decolla. Per il difensore serbo c’è l’interesse del West Ham, club che potrebbe fare sul serio per acquistare il calciatore senza perdite di tempo.