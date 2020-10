CorrSport – Proposto Bakayoko al Napoli, Gattuso lo ha già allenato

Al Napoli è stato proposto Bakayoko, mediano ex Milan e attualmente al Chelsea di Lampard. Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, il calciatore ha 26 anni ed ha un fisico possente, è in uscita dal club londinese: Gattuso lo conosce bene dal momento che ha avuto il privilegio di allenarlo a Milan, posizionandolo dinanzi la difesa e ottenendo anche ottimi risultati.

Il francese ha anche esperienza internazionale. Vedremo cosa accadrà negli ultimi giorni di mercato, il calciatore è conteso anche da Milan e PSG.