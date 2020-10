Il Napoli potrebbe chiudere il mercato con un colpo a centrocampo. Come riportato dall’edizione de Il Corriere del Mezzogiorno, la società azzurra avrebbe proposto un prestito con diritto di riscatto a 30 milioni per Soumarè.

Il centrocampista del Lille non si muoverà, se non per un acquisto definitivo: questa la risposta del presidente Lopez. La priorità del mercato azzurro rimane vendere gli esuberi, poi si cercherà di chiudere qualche affare low cost o in prestito.